Bolsas europeias abrem no verde. Juros aliviam na Zona Euro

07h57

Petróleo na linha d'água após atingir mínimos de março. Gás perde

O petróleo segue a negociar na linha d'água, depois de na terça-feira ter caído 5% para mínimos de finais de março, pressionado por dados que fizeram soar alarmes quanto a uma possível recessão nos Estados Unidos.



Dados ontem divulgados apontam para um abrandamento do mercado do trabalho norte-americano, o que colocou o crude e outras "commodities" em queda. Preocupações renovadas com o setor da banca também aumentaram a pressão sobre estes ativos.



Agora, o "ouro negro" negoceia sem grandes alterações, com o West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, a perder 0,06% para 71,62 dólares por barril, e o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, a somar 0,03% para 75,34 dólares por barril.



Os investidores aguardam agora pela decisão da autoridade monetária norte-americana, a Fed, que anuncia hoje os próximos passos em termos de política monetária. O consenso do mercado é de que o banco central vai subir os juros em 25 pontos base antes de pausar o ciclo de aumentos.



No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, perde 0,3% para 37,4 euros por megawatt-hora.