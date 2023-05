Jerome Powell tinge Wall Street de vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street encerrou a sessão em terreno negativo, pressionada pelas declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana que assegurou que durante a reunião desta quarta-feira não foi discutida uma pausa na subida dos juros diretores em junho.

O "benchmark" mundial S&P 500 caiu 0,70% para 4.090,75 pontos, enquanto industrial Dow Jones desvalorizou 0,80% para 33.414,24 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,53% para 12.025,33 pontos.

Durante a conferência de imprensa, após a reunião do Comité Federal do Mercado Aberto que determinou a subida da taxas dos fundos federais em mais 25 pontos base, Powell frisou que "não foi tomada nenhuma decisão sobre uma pausa [na subida dos juros diretores]".

Isto porque, como o próprio Powell explicou, "no comunicado de março havia uma frase que dizia que o Comité [Federal do Mercado Aberto] previa que poderia ser apropriado um reforço adicional do endurecimento da política monetária".

Em março, o comunicado com as conclusões da Fed afirmava que "para o futuro, o banco central antecipa "que pode ser apropriado a consolidação" em termos de subida das taxas de juro, "para alcançar uma política monetária que seja suficiente restritiva para fazer regressar a inflação a 2% a longo prazo".

Já no comunicado resultante da reunião desta quarta-feira esta frase já não está presente, pelo que o "que dizemos é que ao determinar" ou não a subida dos juros diretores, "o Comité terá em conta determinados fatores", esclareceu o presidente da Fed.