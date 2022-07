Escalada do dólar derruba bolsas e matérias-primas

15h14

Wall Street acompanha Europa e pinta-se de vermelho

Wall Street abriu no vermelho, à semelhança das principais praças europeias que vão negociando com uma queda expressiva, com muitos índices já abaixo dos 2%. O receio de uma iminente recessão económica está a pesar mais nos mercados que uma possível redução das taxas alfandegárias de produtos importados da China para os Estados Unidos.



O industrial Dow Jones perde 1,83% para 30.521,83 pontos, enquanto o "benchmark" mundial por excelência, S&P 500, cai 1,59% para 3.765,01 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 1,71% para 10.942,74 pontos.



Qualquer sinal de diminuição dos preços vai ser bem vista pelos investidores que receiam que a economia norte-americana esteja a entrar numa recessão, à medida que a inflação aumenta e a Reserva Federal sobe as taxas de juro.



Os analistas do Morgan Stanley indicam que a economia dos Estados Unidos está a meio de uma desaceleração, que ao que tudo indica, está a ser pior do que era esperado - "qualquer abrandamento nas taxas de juro deve ser entendido como uma preocupação, mais do que um alívio da Fed", indicaram numa nota.



"O governo [norte-americano] está muito consciente que é preciso de agir do lado da oferta", adianta Deepak Mehra, analista do Banco Comercial do Dubai à Bloomberg. "Tentar resolver este assunto está a dar ao mercado algum conforto de que [o governo] está finalmente a abordar o problema e não a dar o medicamento errado", esclarece ainda.