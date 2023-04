Europa abre mista de olho na "earnings season". Juros agravam-se na Zona Euro

há 53 min. 09h50

Europa abre mista com "earnings season" a dominar atenções

Depois da maior queda num mês, os principais índices europeus estão a negociar mistos esta quinta-feira, com os investidores a avaliarem os resultados das empresas cotadas relativos ao primeiro trimestre, à procura de sinais do impacto de uma inflação persistente e taxas de juro mais elevadas.



O índice de referência europeu, Stoxx 600, sobe 0,05% para 463,45 pontos, com o setor industrial e automóvel a subirem mais de 1% e o setor de media e produtos químicos a impedirem maiores ganhos, ao descerem mais de 1%.



Entre as empresas que apresentaram contas referentes ao primeiro trimestre hoje, a Unilever sobe 1,57%, depois de ter registado vendas melhores do que o esperado, com o consumo a ser resiliente mesmo com o aumento dos preços.



Já o Deutsche Bank sobe 1,9%, após ter anunciado mais reduções de custos e ter revelado que está a trabalhar em ultrapassar os objetivos de receitas a médio-prazo.



"O que está a conduzir a cautela [no mercado] é que os 'traders' vêm mais catalisadores em baixa com a 'earnings season' e divulgação de dados macroeconómicos", afirmou Paul de la Baume estratega do FlowBank, à Bloomberg.



"O 'debt ceiling' nos Estados Unidos, receios de uma recessão e riscos de uma inflação ainda estão a pesar no sentimento do mercado, apesar dos resultados melhores do que o esperado", completou.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o francês CAC-40 sobe 0,25% e o italiano FTSEMIB soma 0,2%. Já em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,34%, o espanhol IBEX 35 recua 0,05% e o alemão DAX desliza 0,01%.