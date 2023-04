Deutsche Bank vai dispensar 800 trabalhadores apesar de maior lucro em 10 anos

O banco fechou o primeiro trimestre com lucros de 1.158 milhões de euros, mais 9% face ao mesmo período do ano anterior. Também as receitas subiram 5% para 7.680 milhões de euros. Mas apesar dos bons resultados, a quebra na área da banca de investimento motivou a decisão do diretor-executivo da instituição, Christian Sewing. A medida deverá resultar numa poupança anual de 500 milhões de euros até 2025, sendo que os despedimentos deverão incidir nos membros mais séniores, com o conselho de gestão a passar de dez para nove membros, informou o banco germânico. No final de março, o Deutsche Bank empregava 86.712 pessoas. Esta não é a única medida para acelerar o processo de redução de custos, tendo sido também anunciada uma melhoria das operações através da automatização de processos.



No dia em que anunciou que registou o maior lucro em 10 anos nos primeiros três meses deste ano, o Deutsche Bank revelou a intenção de cortar a força de trabalho em 800 trabalhadores.As ações da instituição bancária seguem a valorizar 1,63% para os 9,809 euros, não tendo visto uma valorização expressiva apesar dos lucros apresentados, após uma altura de forte pressão sobre o setor bancário.Além da falência de bancos como o Silicon Valley Bank, entidades como o Credit Suisse - entretanto comprado pelo UBS - e o First Republic Bank estiveram no centro das atenções e a dar força aos receios em torno do setor financeiro. O próprio Deutsche Bank não passou ao lado desta "crise", tendo as ações do banco tombado perto de 15% em março.