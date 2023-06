Europa aponta para o vermelho entre Powell e Bailey. Ásia fecha a meio gás

08h35

Petróleo em queda com novos dados dos "stocks" de crude no radar

O petróleo recua, com o mercado atento ao futuro da política monetária levado a cabo pela Fed e à espera dos mais recentes dados sobre os "stocks" norte-americanos de crude.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cai 0,41% para 72,23 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – recua 0,43% para 76,79 dólares por barril.





O presidente do banco central dos EUA é ouvido esta quinta-feira no senado, depois de nesta quarta-feira ter apontado, na câmara baixa do Congresso, para a continuação de uma política monetária "hawkish" até ao final deste ano.





Segundo fontes próximas do American Petroleum Institute, os stocks de crude devem ter caído em todo o país na semana passada, menos em Cushing, onde se deve registar um ligeiro aumento.