Europa abre mista com investidores a digerirem mais contas trimestrais. Juros agravam-se

09h53

Europa abre mista com investidores a digerirem mais contas trimestrais

As bolsas europeias arrancaram mistas, num dia em que as perspetivas de mais apoios à economia na China estão a levar a ganhos nas bolsas mundiais. Na região, uma série de resultados mistos acabaram por ofuscar esse otimismo com as notícias vindas de Pequim.



O Stoxx 600, índice de referência para a região, desliza 0,01% para 465,63 pontos, com os setores a negociarem mistos. Os setores dos recursos naturais e o dos bens para a casa são os que mais valorizam (3,09% e 1,15%, respetivamente), enquanto o das viagens e o do retalho são os que mais recuam (-0,55% e -0,46%, respetivamente).



Entre as principais movimentações está a Unilever, com as ações a subirem 4,34% após a empresa ter reportado um crescimento das receitas acima do esperado pelos analistas. Já a farmacêutica alemã Bayer AG reviu em baixa as previsões para o ano, devido a um declínio das vendas em determinados produtos. Ainda assim, as ações da empresa estão hoje a subir 3,63%. Já a Adidas vê os títulos valorizarem 4,47%, depois de ter revisto em alta as previsões para o ano.



Com maiores quedas seguem a marca de automóveis Saabb e o SIG group, com perdas de 5,18% e 4,35%, respetivamente.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 perde 0,19%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,05%, o italiano FTSE Mib recua 0,09% e o espanhol Ibex 35 cai 0,33%. Já o AEX, em Amesterdão, valoriza 0,89% e o britânico FTSE Mib cresce 0,07%.



Esta será uma semana agitada nos mercados, com mais de 500 empresas em todo o mundo a apresentarem as contas do segundo trimestre. Esta terça-feira é a vez das gigantes tecnológicas Microsoft e Alphabet. Também a LVMH e a Visa mostram hoje os resultados dos últimos meses. Além da "earnings season", há também os encontros de política monetária da Reserva Federal (Fed) dos EUA, que arranca hoje, do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e do Banco do Japão (BoJ), na sexta-feira.