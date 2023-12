Europa mista à espera de dados da inflação nos EUA. Juros agravam-se na Zona Euro

09h21

Ouro ganha com revisão em baixa do PIB a alimentar corte dos juros

O ouro está a valorizar, impulsionado por dados económicos mais fracos que sustentam um alívio da política monetária mais expressivo por parte da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos no próximo ano.



O ouro sobe 0,28% para 2.051,58 dólares por onça. Noutros metais, a platina valoriza 0,27% para 970,68 dólares e o paládio soma 0,01% para 1.216,66 dólares.



Após a revisão em baixa do produto interno bruto norte-americano para 4,9% no terceiro trimestre, abaixo dos 5,2% estimados inicialmente, o mercado vê uma maior hipótese (mais de 90%) de um corte dos juros em março.



As atenções agora estão na divulgação do índice de preços com gastos no consumo pessoal (PCE), que é visto como o indicador favorito da Fed. Isto porque exclui preços mais voláteis, como a energia e alimentos. Uma leitura mais fraca poderá dar força ao metal amarelo, que, por não remunerar juros, tende a ser prejudicado por uma política monetária mais restritiva.



Também no acumulado da semana o ouro caminha para terminar com saldo positivo, com ganhos de mais de 1%.