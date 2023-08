Petróleo em ligeira alta, com Fed e China a pesarem na negociação. Ouro recupera

07h47

Europa aponta para o vermelho. Pessimismo reina na Ásia

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em terreno negativo, numa altura em que as "yields" das dívidas soberanas um pouco por todo o mundo vão atingindo os níveis mais elevados desde a crise financeira de 2008, com os investidores a anteciparem a possibilidade de taxas de juro de referência dos bancos centrais elevadas durante mais tempo do que o esperado.



As praças europeias vão estar ainda a reagir à divulgação das atas da reunião de julho da Reserva Federal que mostrou que apesar de alguns membros terem uma preferência por manter as taxas de juro diretoras inalteradas, os membros do banco central continuam preocupados com a elevada inflação e mantêm, por isso, uma possível subida dos juros em cima da mesa.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,8%, depois de terem chegado a descer 1%.



Na Ásia, o pessimismo continuou a dominar a sessão, com as praças a serem penalizadas pelos sinais de fraqueza da economia chinesa, depois de o yuan ter atingido mínimos de mais de um ano face ao dólar.



O índice agregador das praças da região, o MSCI Asia Pacific desceu 1,6% para o valor mais baixo desde março, registando simultaneamente o quinto dia de perdas.



Dadas as dificuldades para o crescimento da economia chinesa, "há crescentes dúvidas de que o país possa atingir o objetivo de crescer 5% este ano", afirmou à Bloomberg Jun Rong Yeap, analista da IG Asia.



"A atual tendência é que o pior ainda está para vir para a China, com perspetivas de um crescimento mais moderado na região a permanecerem para o resto ano", acrescentou.



Pela China, Xangai cedeu 0,09% e, em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,7%. No Japão, o Topix e o Nikkei recuaram ambos 0,9%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,7%.