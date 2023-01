Petróleo avança rumo a segunda semana de ganhos

08h06

Após maior queda do mês Europa de olhos no verde. Ásia positiva pelo quarto dia consecutivo

Os principais índices europeus estão a apontar para um dia de ganhos, depois de ontem terem registado a maior queda do último mês. Os investidores estão a avaliar os resultados das empresas relativamente ao quarto trimestre de 2022, bem como as contas anuais.



Relativamente à política monetária e ao caminho a seguir pelos principais bancos centrais, as atenções viram-se esta sexta-feira para o fórum económico mundial em Davos, onde é esperado que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participe num painel.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.



Na Ásia, a negociação foi positiva, com as praças da região a assinalarem o quarto dia consecutivo de ganhos. Os mercados asiáticos continuam a ser sustentados pelas perspetivas de reabertura da China, numa altura em que se antecipam as festividades do Novo Ano Lunar.



Ao passo que a continuação da subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana pode criar dificuldades para os mercados emergentes, movimentos positivos pelos governantes chineses e "avaliações atrativas estão entre os catalisadores para que as ações da região tenham uma boa performance", aponta a analista Chloe Shea, da Schroders, à Bloomberg.



Na China, Xangai ganhou 0,5%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 1%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,2%. No Japão, o Topix somou 0,2% e o Nikkei registou um ligeiro acréscimo de 0,1%.