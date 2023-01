Reed Hastings deixa de ser co-CEO da Netflix e passa a chairman executivo. Contas foram boas

Reed Hastings, que até agora partilhava com Ted Sarandos a presidência executiva da Netflix, empresa que ajudou a fundar, anunciou esta noite que vai deixar o seu cargo - que ficará agora nas mãos do diretor operacional e de produto da empresa de "streaming", Greg Peters - e passará a "chairman" executivo.



O anúncio de Hastings foi feito na conferência de imprensa de apresentação das contas do quarto trimestre, que agradaram ao mercado. Apesar da queda dos lucros, as receitas subiram e o número de subscritores ficou acima do esperado. Depois de encerrar a sessão desta quinta-feira a cair 3,23%, a cotada segue agora a somar 5,59% para 333,01 dólares na negociação do "after hours".





(Notícia em atualização).