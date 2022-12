Europa no verde animada por abrandamento de políticas covid na China

09h02

Petróleo e gás recuam em dia de negociações energéticas em Bruxelas

No mercado do petróleo, o West Texas Intermediate (WTI) - negociado em Nova Iorque - perde 0,57% para 73,87 dólares enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – perde 0,33% para 78,78 euros.

Os investidores estão a digerir as notícias de que os EUA vão reabastecer a sua Reserva Estratégica de petróleo com mais três milhões de barris a preço fixo.

No entanto, no mercado das "commodities" energéticas as atenções estão concentradas do outro lado do Oceano, em Bruxelas, onde os ministros da Energia da UE discutem a imposição de um tecto aos preços do gás.

A presidência da República Checa do Conselho sugere que o tecto se situe nos 188 euros por megawatt-hora, bastante abaixo dos 275 euros propostos em novembro pela Comissão Europeia.

Enquanto o mercado está atento a este encontro, o preço do gás por megawatt-hora em Amesterdão – "benchmark" para o mercado europeu – recua 1,3% para 114 euros.

O TTF está ainda a ser pressionado pelas previsões meteorológicas que apontam para temperaturas acima do normal a noroeste da Europa.