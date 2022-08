Europa aponta para vermelho e Ásia fecha em terreno negativo. Petróleo em alta

Europa aponta para vermelho e Ásia encerra em terreno negativo

A Europa aponta para um arranque de sessão em terreno negativo, depois de a escalada do preço do gás no mercado das matérias-primas ter pressionado o sentimento dos investidores, aprofundado a preocupação sobre uma possível recessão, tendo inclusivamente levado o euro a cotar-se abaixo do dólar.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 0,2% enquanto os futuros sobre o alemão DAX deslizam 0,3%.

A escalada nos preços do gás que servem de referência para o bloco aconteceu depois de a Gazprom ter anunciado que vai cortar temporariamente os fluxos do Nord Stream a partir de 31 de agosto, durante três dias, devido a obras de manutenção.

Durante a sessão os investidores vão estar atentos à divulgação do índice PMI dos gestores de compras da Zona Euro, França, Alemanha e Reino Unido, referente ao mês de agosto.

Na Ásia, a sessão terminou também no vermelho, acompanhando as perdas em Wall Street. Pela China, o Shangai Composite terminou na linha d’água (-0,06%), enquanto Hong Kong derrapou 1,20%. No Japão, o "benchmark" do país, Nikkei, caiu 1,19%, a par do Topix que desvalorizou 1,06%. Já na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 1,03%.