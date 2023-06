Petróleo sobe com aprovação do tecto da dívida no Senado. Juros da Zona Euro agravam-se

07h45

Europa com a mira em ganhos. Tecnológicas empurram Ásia para o verde

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão positivo, com a negociação a ser influenciada por uma pausa, cada vez mais tida como certa, do ciclo de aperto da política monetária por parte da Reserva Federal norte-americana.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,5%



Em sentido oposto, o governador François Villeroy de Galhau e membro do conselho do Banco Central Europeu, afirmou esta quinta-feira que a rápida subida das taxas de juro está a começar a ter impacto na inflação subjacente e apontou ara que os restantes aumentos de juros sejam "relativamente marginais".



Na Ásia, a sessão foi de ganhos, apontado para o melhor saldo semanal desde março. A sustentar os ganhos estiveram tecnológicas chinesas, como a Tencent, Alibaba e TSMC.



A pautar a negociação e a acalmar os ânimos das últimas semanas esteve a votação de legislação no Senado para suspender o tecto da dívida dos Estados Unidos e impor restrições nos gastos do governo até às eleições de 2024.



Apesar do "rally", as preocupações relativamente ao estado de saúde das empresas e recuperação económica permanecem. Analistas do Goldman Sachs cortaram o preço alvo do MSCI China Index, o índice agregador das cotadas chinesas, em 12,5%, devido a perspetivas de resultados das empresas mais baixos e um yuan mais fraco. "O crescimento da China tem potencial em termos de longo-prazo, mas a curto-prazo ainda vemos algumas complicações e são necessários estímulos do governo central", explicaram, numa nota vista pela Bloomberg.



Na China, Xangai subiu 0,7% e, em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 3,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,9%, enquanto no Japão, o Topix pulou 1,1% e o Nikkei somou 0,8%.