Europa de mira no verde. Ásia valoriza

há 24 min. 07h31

Europa de olhos em ganhos. Ásia valoriza

Os principais índices europeus estão a apontar para ganhos esta quarta-feira, numa altura em que as atenções dos investidores se continuam a centrar na política monetária levada a cabo pelos bancos centrais.



Os mercados estão agora a incorporar, em 90%, um corte das taxas de juro diretoras pelo Banco Central Europeu no primeiro trimestre de 2024. Principalmente depois de Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do BCE ter referido que que há uma baixa probabilidade de haver uma nova subida dos juros de referência, dada a "notável" descida da inflação.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 somam 0,3%.



Na Ásia a sessão foi positiva com os índices a deixarem para trás três dias consecutivos de perdas. Os ganhos foram também assentes nas expectativas de que a Reserva Federal norte-americana comece a proceder a cortes nas taxas de juro diretoras nos primeiros meses de 2024.



O número de vagas de emprego nos Estados Unidos desceu em outubro para mínimos de inícios de 2021, denotando maior fraqueza no mercado laboral, um dos parâmetros da Fed para o fim deste ciclo mais agressivo de endurecimento da política monetária.



Em destaque esteve a bolsa indiana com o mercado acionista do país a atingir uma capitalização bolsista acima dos quatro biliões de dólares pela primeira vez na terça-feira.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, sobe 0,61% e o Shanghai Composite cedeu 0,11%. No Japão, o Topix subiu 1,9% e o Nikkei valorizou 2,04%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,044%.