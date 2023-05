Juros da Zona Euro aliviam com próximas subidas de juros do BCE "mais marginais"

07h52

Petróleo negoceia em alta pressionado por disrupções no Iraque e Canadá

O petróleo está a valorizar, com os investidores a avaliarem a inflação em duas das maiores economias mundiais, bem como disrupções ao fornecimento desta matéria-prima no Canadá e Iraque.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, soma 0,81% para 73,15 dólares por barril. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, sobe 0,82% para 77,04 dólares.



A inflação nos Estados Unidos mostrou sinais de moderação em abril, dando espaço à Reserva Federal norte-americana para fazer uma pausa no ciclo de subida das taxas de juro. Na China, a inflação desacelerou, abrindo a porta a mais estímulos estatais na economia.



Ainda a influenciar a negociação estão disrupções no Canadá, em Alberta, região que foi atingida por incêndios, bem como no Iraque, que aguarda que a Turquia recomece as exportações através do porto de Ceyhan, depois de uma prolongada interrupção.



Esta quinta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga o relatório mensal de maio, que poderá oferecer novas perspetivas relativamente à evolução do mercado na segunda metade do primeiro semestre.



"Os últimos dados da inflação na China mostram uma recuperação económica desigual", afirmou Ravindra Rao, analista da Kotak Securities à Bloomberg. Ao mesmo tempo, acrescentou, "as dirupções no fornecimento no Iraque e no Canadá estão a sustentar os preços".