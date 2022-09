Europa avança para terceiro dia no verde. Petróleo e gás tombam, juros agravam-se

07h59

Ásia sorri em terceiro dia de ganhos. Europa de olhos no verde

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão no verde, depois de a negociação na Ásia também ter sido feita de forma positiva.



De acordo com dados do Deutsche Bank, apenas na semana terminada a 9 de setembro, foram retirados 3,4 mil milhões de dólares do mercado de ações europeu, colocando o valor total dos últimos seis meses em 83 mil milhões de dólares. Adicionalmente, analistas do Bank of America e JPMorgan reduziram drasticamente as perspetivas para o resto do ano, tanto no Stoxx 50, como no Stoxx 600. Isto numa altura em que o Velho Continente enfrenta sérios riscos de uma recessão com o agravamento da crise energética e com o aproximar do inverno.



Na Ásia, a negociação foi maioritariamente em terreno positivo, com os índices da região a caminho do terceiro dia consecutivo de ganhos. As pausas nos ganhos do dólar estão a dar alguma força aos mercados asiáticos.



Nos principais movimentos de mercado esteve a TSMC, a fabricante de semicondutores, que subiu 3%, depois de ter revelado que as vendas em agosto registaram um aumento de 59% face ao ano passado.



No Japão, o Nikkei subiu 1,1% e o Topix somou 0,7%. Na Coreia do Sul e na China as bolsas estiveram encerradas devido a feriado.