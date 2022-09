BCE sobe taxas de juro em 75 pontos base. O que representa este aumento?

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu aumentar as taxas de juro de referência na Zona Euro pela segunda vez consecutiva. A autoridade monetária liderada por Christine Lagarde anunciou uma subida histórica de 75 pontos-base nas três taxas , em linha com a expectativa dos mercados. Avançou também que ainda irá aumentar as taxas de juro na Zona Euro "várias vezes", até à escalada dos preços aliviar.Por outro lado, nas novas projeções apresentadas esta quinta-feira, após o conselho de governadores, o BCE disse esperar mais inflação e menor crescimento económico na Zona Euro a partir do próximo ano. A autoridade monetária espera agora que a inflação na Zona Euro atinja 8,1% em 2022, face à estimativa de 6,8% definida em junho. Para 2023, a projeção sobe para 5,5% (de 3,5%) e para 2024 passa para 2,3% (mais duas décimas).

Leia Também BCE revê em alta projeções da inflação. Corta crescimento a partir de 2023

Leia Também BCE sobe taxas de juro da Zona Euro em 75 pontos base. É o maior aumento de sempre

Quanto ao programa de compra de dívida, o BCE garante que irá continuar a reinvestir na totalidade os montantes que atingem as maturidades no âmbito do programa regular."A inflação mantém-se demasiado elevada e é provável que se mantenha acima da nossa meta por um longo período de tempo", avisou a presidente Christine Lagarde na conferência de imprensa que se seguiu à reunião. "Apesar dos constrangimentos à oferta estarem a aliviar, estes continuam a alimentar-se gradualmente dos preços nos consumidores e a colocar pressão sobre a inflação, tal como a recuperação da procura no setor dos serviços.""Face à nossa avaliação atual, esperamos em várias reuniões futuras subir as taxas de juro ainda mais para reduzir a procura e salvaguardar contra o risco de uma transição ascendente em alta nas expetativas de inflação", acrescentou ainda.Em reação à decisão, as principais praças europeias começaram por negociar em baixa e anular os ganhos vividos ao início da manhã. Contudo, à boleia do setor da banca - o principal beneficiado da decisão do BCE - conseguiram recuperar , à exceção do índice alemão, que encerrou na linha d'água, com uma leve desvalorização. Jerome Powell, que também assegurou que a Fed vai manter o aperto da política monetária. Já os juros das dívidas soberanas da Zona Euro agravaram.O BCE não interfere diretamente com a inflação, contudo, através dos seus instrumentos de política monetária (em especial os juros) tenta influenciar os gastos das famílias e das empresas e, dessa forma, os preços dos bens e serviços. Pode levar vários trimestres até que uma decisão se reflita plenamente na economia.Com esta subida histórica do BCE, espera-se que também a Euribor avance. Esta quinta-feira, as taxas Euribor desceram a seis meses, para 1,354%, e a 12 meses, 1,903%, e subiram a três meses, para 0,836%, face a quarta-feira, atingindo um novo máximo.