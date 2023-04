Ouro sobe e está a menos de 50 dólares de máximo histórico. Lisboa lidera ganhos na Europa

07h56

Europa aponta para terreno negativo. Ásia fecha mista

A Europa aponta para o vermelho e a Ásia fechou mista, com os investidores de olhos postos na vitalidade do setor bancário e no futuro das políticas monetárias levadas a cabo pelos bancos centrais.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,2%, momentos antes de ser divulgado o índice de gestores de compras para março da S&P Global para a Zona Euro, para a Alemanha, França, Itália e Espanha.

Na Ásia, o "benchmark" da região, o MSCI Ásia-Pacífico, terminou a sessão na linha de água (0,04%), conseguindo por uma negra encerrar um sexto dia de ganhos.

Pela China, Xangai cresceu 0,49% enquanto Hong Kong caiu 0,66%. No Japão, o Topix deslizou 1,9% e o Nikkei perdeu 1,68%. Já na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,55%.

O banco central da Nova Zelândia subiu as taxas de juro em 50 pontos base, acima do esperado.



Pelos EUA, os investidores mo mercado "swaps" reduziram as apostas no que toca a uma possível subida de 25 pontos base no próximo encontro da Reserva Federal (Fed) norte-americana, apostando numa probabilidade de 50% de tal acontecer, caindo assim dos 60% apontados inicialmente.