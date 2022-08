Europa segue tendência da Ásia e aponta para abertura dos mercados a vermelho

há 14 min. 07h42

Efeito Powell alastra-se. Europa segue tendência da Ásia e aponta para vermelho

Os principais índices da Europa ocidental estão a apontar para uma abertura em terreno negativo, em consonância com a tendência na Ásia, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a perderem 1,31%.



Os índices globais estão a negociar maioritariamente a vermelho, na sequência do discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana-americana na passada sexta-feira. Powell reiterou uma só intenção - manter uma política monetária restritiva "por algum tempo" mesmo que esta represente "alguma dor" às famílias e empresas.



Na Ásia, as palavras de Powell também pesaram, com o "benchmark" regional - o índice MSCI AC Asia Pacific - perto de atingir o valor mais baixo em dois anos. Os setores mais prejudicados foram a tecnologia, a indústria, bem como o setor financeiro.



"Vamos provavelmente passar por um nova reclassificação [no mercado acionista], o que significa que as ações vão entrar em queda, particularmente aquelas expostas ao crescimento [económico] e setores mais sensíveis à política monetária", explica a analista Jessica Amir do Saxo Capital Markets à Bloomberg.



"Para o 'sell-off' parar precisamos ou que a inflação miraculosamente diminua, ou um relaxamento da política de covid-19 na China", esclarece ainda.



Pela China, o Shangai Composite cedeu 0,2%, enquanto no Japão, o Nikkei tombou 2,6%. Em Hong Kong, o Hang Seng desvalorizou 0,8% e, na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 2,1%.