Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,35% para 5.174,52 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,05% para 389,90 pontos

S&P500 cai 0,56% para 2.973,52 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 6 pontos base para 0,484%

Euro recua 0,16% para 1,1207 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,48% para 64,54 dólares o barril

Bolsas europeias em queda com redução de expectativa sobre a Fed

Bons dados económicos nem sempre são encarados como boas notícias para os investidores. Prova disso é o comportamento das bolsas esta segunda-feira. Os últimos dados económicos divulgados nos EUA apontam para que a economia esteja mais robusta, o que elevou a especulação de que a Reserva Federal (Fed) dos EUA possa não descer tanto os juros como o que estava a ser antecipado (50 pontos base este ano).

Este é a justificação para que as bolsas estejam a cair. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, desceu 0,05% para 389,90 pontos.



Além deste contexto, a contribuir para o pessimismo dos investidores está também o intensificar de tensões em torno do Irão, devido ao aumento dos níveis de urânio enriquecido, o que eleva os receios de um conflito militar no Médio Oriente.





Já o PSI-20 desceu 0,35% , numa sessão em que o BCP, os CTT e a Nos perderam mais de 1%.

Juros sobem com perspetivas menos otimistas para a Fed

Os últimos dados económicos apontam para que a Reserva Federal (Fed) dos EUA reduza menos os juros do que o que estava a ser antecipado pelo mercado. O que está a ser suficiente para que os juros associados às dívidas soberanas subam também, uma vez que já estavam a descontar uma política de redução de juros mais agressiva.



Assim, a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Portugal está a subir 6 pontos base. Já na Alemanha, a "yield" a 10 anos regista uma queda de 2 pontos para -0,369%.

Lira turca afunda com expectativa de descidas de juros

O presidente turco afastou o governador do banco central este fim de semana. E no domingo percebeu-se porquê. Tayyip Erdogan defende que o banco central deve descer a taxa de juro de referência da Turquia, atualmente nos 24%, mas o (até sábado) presidente do banco central, Murat Cetinkaya, não atuou em conformidade com a visão do presidente da Turquia.

Estas mudanças elevaram a perspetiva de que a Turquia entre agora numa política de descida de juros consecutivas. E este cenário está a pressionar a moeda contra as principais divisas. A lira turca afunda 1,6% para 0,15571 euros.

Tensão com o Irão eleva preços do petróleo

O Irão ameaçou e cumpriu. E já aumentou os níveis de enriquecimento de urânio para valores que superam os limites acordados com a comunidade internacional em 2015, segundo os dados do país. Teerão admitiu voltar atrás se Reino Unido, Alemanha e França apoiassem o país politicamente. A União Europeia já instou o Irão a abandonar o enriquecimento de urânio.

Mas a tensão continua a aumentar, com Teerão a renovar as ameaças esta segunda-feira.

O que está a elevar os preços do petróleo nos mercados internacionais. Além do Irão ser um produtor desta matéria-prima relevante, os receios de que haja um conflito militar no Médio Oriente também contribuem para a subida dos preços do petróleo, uma vez que a região é determinante para o mercado petrolífero.

O preço do barril do Brent está a subir 0,48% para 64,54 dólares.