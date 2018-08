As principais bolsas europeias valorizaram perante a menor tensão agora verificada entre Washington e Pequim. Os juros da dívida na Zona Euro recuam com a Turquia no centro do turbilhão. Euro valoriza pela quarta sessão contra o dólar e o petróleo recupera do maior ciclo de quedas semanais em três anos.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,32% para 5.478,78 pontos

Stoxx 600 somou 0,57% para 383,23 pontos

S&P 500 valoriza 0,21% para 2.856,04 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 5,8 pontos base para 1,797%

Euro sobe 0,05% para 1,1444 dólares

Petróleo em Londres aprecia 0,47% para 72,17 dólares por barril





Bolsas sobem com possível acalmia entre EUA e China

A perspectiva de que as conversações entre Washington e Pequim, que terão lugar ainda esta semana, possam levar a uma menor tensão na relação comercial entre as duas maiores economias alimentou o optimismo que marcou a negociação bolsista na Europa nesta primeira sessão semanal.

Sobretudo apoiado pelos sectores das matérias-primas e automóvel, o índice de referência europeu Stoxx 600 somou 0,57% para 383,23 pontos. Já o lisboeta PSI-20 ganhou 0,32% para 5.478,78 pontos para tocar no valor mais alto desde 14 de Agosto.

Nota ainda para o principal índice bolsista grego (FTSE) que apreciou 0,54% no segundo dia seguido de ganhos, que permitiu à bolsa grega afastar-se dos mínimos registados na semana passada, isto no dia que assinala o fim do programa de assistência financeira concedido à Grécia em 2015.



Juros com fortes descidas

Esta segunda-feira foi um dia de alívio para os juros das dívidas públicas da generalidade dos países da Zona Euro, isto numa altura em que os investidores apostam na dívida germânica enquanto activo mais seguro perante as dúvidas em torno da crise cambial na Turquia.

A taxa de juro associada às "bunds" germânicas com prazo a 10 anos cede 0,3 pontos base para 0,580% no segundo dia de quedas. Já a "yield" correspondente aos títulos soberanos da República portuguesa com maturidade a 10 anos cai 5,8 pontos base para 1,797%.

Também os juros associados às obrigações de dívida italiana e espanhola no mesmo prazo recuam, respectivamente, 8,7 e 5,6 pontos base para 3,003% e 1,394%.





Euribor volta a subir apenas a nove meses

Tal como na sexta-feira, hoje só a taxa Euribor a nove meses registou uma subida, mantendo-se inalterada nos restantes prazos. A nove meses, a taxa Euribor subiu 0,001 pontos para -0,206%.

Persistiu sem alterações a três (-0,319%), seis (-0,266%) e 12 (-0,167%) meses.

Lira alivia quedas e recua "apenas" 2%

A lira turca desvaloriza pela segunda sessão seguida, embora menos do que na passada sexta-feira em que recuou mais de 3%. Desta feita, a divisa turca perde 2,14% para 0,16264 dólares com os investidores a encararem a lira como uma moeda muito vulnerável.

Por sua vez, o euro sobe 0,05% para 1,1444 dólares, com a moeda única europeia a apreciar contra a divisa norte-americana pelo quarto dia consecutivo, tendo já tocado em máximos de 15 de Agosto relativamente ao dólar.

Nota ainda para a libra que voltou a negociar próxima do mínimo de 14 meses registado na semana passada devido à apreensão acerca das negociações sobre o Brexit.



Crude recupera após maior série de perdas semanais em três anos

O preço do petróleo segue em alta nos mercados internacionais, com o Brent do Mar do Norte, transaccionado em Londres e utilizado como referência para as importações nacionais, a avançar 0,47% para 72,17 dólares por barril, e o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, a ganhar 0,42% para 66,19 dólares.

Ambos sobem pelo terceiro dia seguido, o que lhes permite recuperar da maior série de desvalorizações semanais em três anos.





Ouro valoriza, prata desvaloriza

O metal dourado e o metal prateado seguem em sentidos diferentes, com o ouro a apreciar 0,20% para 1.186,60 dólares por onça e a prata a perder 0,78% para 14,6889 dólares.