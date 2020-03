As principais bolsas europeias iam a caminho de uma das melhores sessões em pelo menos quatro anos quando a Fed anunciou, de forma surpreendente, um corte à taxa de juros diretora do país. Em reação, os ganhos moderaram-se na Europa, Wall Street inverteu para o vermelho e os juros acentuaram as descidas que já estavam a ser registadas.

Os mercados em números

PSI-20 avançou 1,53% para 4.890,02 pontos

Stoxx 600 valorizou 1,37% para 381,13 pontos

S&P500 cai 1,20% para os 3.053,06 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 9,5 pontos base para 0,252%

Euro aprecia 0,32% para 1,1170 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,69% para 52,26 dólares por barril



Fed modera ganhos provocados pelo G7

As principais bolsas europeias valorizaram pelo segundo dia consecutivo na sessão desta terça-feira, 3 de março.

No entanto, os fortes ganhos (subidas em torno de 3%) registados na Europa depois de o G7 ter admitido adotar medidas expansionistas para responder aos riscos apresentados pelo coronavírus, que colocaram mesmo o índice de referência a caminho daquela que poderia ser a maior valorização diária desde janeiro do ano passado, acabaram por ser atenuados pela decisão tomada de surpresa pela Reserva Federal dos Estados Unidos.

Perante o risco crescente de impacto negativo do Covid-19 para a economia mundial, e para a economia norte-americana em particular, o banco central dos EUA decretou um corte de 50 pontos base à taxa de juro diretora.

Esta decisão, mesmo que represente efeitos positivos para os mercados na medida em que favorece a liquidez e os custos de financiamento na maior economia do mundo, foi lida pelos mercados como um sinal de alarme por parte da Fed, o que acabou por provocar uma moderação dos ganhos que se verificavam no velho continente. Já Wall Street inverteu mesmo para terreno negativo depois do anúncio da instituição liderada por Jerome Powell.

Com efeito, o Stoxx600 terminou o dia a avançar 1,37% para 381,13 pontos (com todos os setores europeus em alta), enquanto o lisboeta PSI-20 ganhou 1,53% para 4.890,02 pontos. Em Wall Street os índices marcam quedas em torno de 1%.

Juros aliviam na Zona Euro

Os juros das dívidas públicas registam uma tendência generalizada de alívio na área do euro, com as obrigações soberanas dos países da moeda única a beneficiaram da procura de ativos considerados mais seguros por parte dos investidores.

A "yield" associada aos títulos de Portugal com prazo a 10 anos cai 9,5 pontos base para 0,252%, a contrapartida mais baixa desde 26 de fevereiro. Também a taxa de juro corresponde à dívida da Alemanha a 10 anos recua, ainda que apenas 0,1 pontos base para -0,630%.

A tendência é geral e até mesmo a "yields" associada às obrigações de Itália com maturidade a 10 anos afunda 16 pontos base para 0,972%, estando assim em mínimos de 25 de fevereiro na primeira descida após sete sessões de agravamento.



Esta descida dos juros das obrigações soberanas reflete sobretudo a expectativa dos investidores de que o Banco Central Europeu vai seguir o caminho da Fed de descer as taxas de juro.

Euro em máximos de dois meses

A divisa comunitária sobe face ao dólar pelo quarto dia seguido para transacionar em máximos de 2 de janeiro contra a moeda norte-americana.





O euro segue a apreciar 0,32% para 1,1170 dólares, enquanto o dólar perde terreno face a um cabaz composto pelas principais moedas mundiais para transacionar em mínimos de 8 de janeiro.

A injeção de liquidez na economia decretada pela Fed mediante uma descida dos juros nos Estados Unidos acaba por ter como reflexo a desvalorização do dólar.