Federal Open Market Committee

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou um corte surpresa de 50 pontos base na taxa de juro diretora do país para um intervalo de entre 1 e 1,25%, numa tentativa de conter o impacto que a epidemia Covid-19 está a ter na economia global, anunciou o banco central nesta terça-feira , dia 3 de março. É a primeira vez que a Fed atua de emergência desde a crise financeira de 2008."Os fundamentos da economia dos EUA continuam fortes. No entanto, o coronavírus apresenta riscos crescentes para a atividade económica. À luz desses riscos e para apoiar as metas de emprego e inflação, o(FOMC) decidiu hoje reduzir o intervalo para a taxa de reservas federais em 1/2 ponto percentual", pode ler-se no comunicado enviado pelo banco central.No mesmo dia em que a cimeira do G7 anuncia que iria abrir portas a possíveis estímulos orçamentais, para conter o impacto económico da epidemia Covid-19 - mas sem anunciar medidas concretas - o banco liderado por Jerome Powell chega-se à frente e anuncia um corte de 50 pontos base.A última vez que a Reserva Federal dos Estados Unidos agiu de forma semelhante foi durante a crise financeira de 2008, na altura um corte concertado entre os maiores bancos centrais do mundo, como o Banco Central Europeu ou o Banco do Japão, para tentar contornar o ímpeto da crise.A Fed anunciou que esta foi uma decisão unânime no seio da instituição e, com esta redução, o nível da taxa diretora do país é inferior ao nível quando Jerome Poweel assumiu o cargo, a 5 de fevereiro de 2018, altura em que se fixava num intervalo de 1,25% e 1,5%, ainda fixado pela sua antecessora, Janet Yellen.Na semana passada, Jerome Powell já tinha assumido que esta seria uma hipótese para conter o impacto económico do coronavírus, ao anunciar num comunicado que iria "usar todas as ferramentas e agir de forma apropriada para sustentar a economia". A homóloga do Banco Central Europeu, Christine Lagarde mostrou-se mais cautelosa ao Financial Times, e avisou que ainda era preciso provar um impacto duradouro do coronavírus para agir.Uma opinião diferente tem a economista-chefe da OCDE, Laurence Boone, tendo avisado que a política monetária não é a ferramenta mais apropriada para conter a epidemia Covid-19. "Não é apenas um choque na procura. É um choque na confiança e uma disrupção na cadeia de distribuição com a qual os bancos centrais não conseguem lidar sozinhos", alertou Boone, que anunciou o corte das previsões do PIB.

Do ponto de vista da OCDE, a ação deve vir da parte dos Estados, nomeadamente com maior investimento público em saúde. A Organização dá o exemplo da Alemanha como um país que pode gastar mais sem comprometer a sustentabilidade da sua dívida.



Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua conta de Twitter para voltar a pressionar a Reserva Federal, no sentido de agir perante o avanço do coronavírus, dando o exemplo de outros bancos centrais, como o da Austrália, que horas antes anunciou um corte na taxa de juro diretora do país.



Através da mesma rede social, Donald Trump reagiu à divulgação do corte por parte da Fed e expressou a sua vontade em querer ir mais longe e voltar a cortar a taxa de juro.





The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020



A reação dos mercados ao anúncio da Reserva Federal foi notória. A sessão arrancou de forma negativa em Wall Street, com os três principais índices em queda, mas a situação inverteu-se imediatamente após o anúncio do corte da taxa de juro diretora. O S&P 500 chegou a subir 1,5%, mas resfriou o entusiasmo e valoriza agora 0,30%.



A próxima reunião do banco central norte-americano está marcada para os próximos dias 17 e 18 de março.



(notícia atualizada às 15:57)