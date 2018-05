EPA

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das acções da EDP e da EDP Renováveis enquanto aguarda a divulgação de informação relevante.

PSI-20 subiu 0,97% para 5.613,82 pontosStoxx 600 subiu 0,11% para 392,39 pontosS&P 500 valoriza 0,12% para 2.726,43 pontosYield 10 anos de Portugal recua 3 pontos base para 1,679%Euro valoriza 0,29% para 1,195 dólaresPetróleo cai 0,23% para 77,3 dólares por barril, em LondresA bolsa nacional está há seis sessões seguidas a valorizar . O PSI-20 atingiu um máximo de três meses, impulsionando pelo máximo de 10 anos da Galp Energia. A energética fechou a ganhar 2,24% para 17,115 euros, atingindo o valor mais elevado desde Maio de 2008. A Nos foi outro dos destaques da sessão, com as acções da operadora a valorizarem 1,97% para 4,98 euros, após ter anunciado lucros de 33,8 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.As acções da EDP contribuíram para a sessão positiva em Lisboa. Após a notícia de que a China prepara uma OPA sobre a eléctrica, aO principal índice de acções europeu, o Stoxx 600, está a subir há sete semanas consecutivas, o maior ciclo de ganhos semanais desde 2015. O índice que agrega as 600 maiores empresas europeias subiu 0,11% na sessão desta sexta-feira para os 392,39 pontos. Para além do Stoxx 600, as restantes praças europeias fecharam a semana com ganhos.Depois de três dias consecutivos de subidas, os juros da dívida pública italiana negociada no mercado secundário estão esta sexta-feira a aliviar do máximo de 20 de Março atingido esta quinta-feira pelas obrigações soberanas de Itália a 10 anos. Os juros dos títulos da dívida em Itália estavam no fecho da sessão a cair 6,3 pontos base para 1,872%.Esta sexta-feira o IGCP anunciou que irá voltar ao mercado na próxima semana , para um duplo leilão de bilhetes do Tesouro de curto prazo. Isto num dia em que o prémio de risco da dívida portuguesa também caiu.Os juros dos títulos de dívida da República portuguesa a dez anos estavam a cair 3 pontos base para 1,679%. Já os juros dos títulos de dívida alemães a dez anos estavam a aumentar 0,7 pontos base para 0,559%.A Euribor a três meses caiu para -0,327%, menos 0,001 pontos, mantendo-se a Euribor a 6, 9 e 12 meses. A que é mais utilizada nos créditos à habitação em Portugal, a Euribor a seis meses, fixou-se nos -0,271% esta sexta-feira. A nove meses fixou-se nos -0,219% pela oitava sessão consecutiva e a doze meses em -0,189% pela quinta sessão consecutiva.Apesar de estar a valorizar 0,29% esta sexta-feira para 1,195 dólares, a divisa europeia, na acumulado semanal, caiu pela quarta semana consecutiva. O euro não registava uma série tão grande de desvalorizações há dois anos. Esta evolução tem sido explicada pelos sinais de que a economia europeia está a desacelerar, o que detém o Banco Central Europeu (BCE) de retirar os estímulos.Os números tímidos da inflação, face às expectativas dos economistas , nos Estados Unidos baixaram a preocupação dos investidores face à rapidez de subida dos juros pela Reserva Federal . Em reação, o índice do dólar atingiu mínimos de uma semana, de acordo com a Reuters.O barril encontra-se neste momento a corrigir ligeiramente depois de ter atingido máximos de quatro anos. Ainda assim, tanto o Brent, negociado em Londres, como o WTI, negociado em Nova Iorque, estão acima dos 70 dólares, depois dos EUA terem anunciado que iam sair do acordo nuclear entre o Irão e as principais potências europeias.O Brent, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, desvaloriza 0,23% para os 71,07 dólares. Já o WTI cai 0,41% para os 71,07 dólares.O ouro subiu ligeiramente 0,05% esta sexta-feira para 1.323,23 dólares por onça, após ter subido significativamente esta quinta-feira. O metal precioso valorizou na média semanal, interrompendo um ciclo de três semanas de quedas.