EDP prevê queda de lucros para 800 milhões em 2018

Bruno Simão

A EDP prevê fechar o ano de 2018 com lucros recorrentes a rondar os 800 milhões de euros. Em termos de EBITDA, a eléctrica espera atingir cerca de 3.400 milhões de euros. Em 2017, a companhia atingiu 845 milhões de lucros recorrentes e 3.523 milhões de EBITDA ajustado."Estamos confortáveis" disse António Mexia sobre a previsão para este ano durante a chamada telefónica com analistas esta sexta-feira, 11 de Maio.A previsão para este ano foi divulgada depois da EDP ter anunciado uma queda de 23% nos lucros para 166 milhões no primeiro trimestre, com vários factores negativos a pesarem 83 milhões de euros nas contas da eléctrica. Factores que tiveram origem em decisões do Governo de António Costa e da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).A impactar negativamente o EBTIDA para 2018 estão as menores receitas reguladas na distribuição em Portugal, assim como as alterações no mecanismo de equilíbrio fiscal entre Portugal e Espanha, conhecido por "clawback". Lá fora, a companhia espera voltar a ter impactos cambiais negativos este ano, depois da depreciação do dólar e do real face ao euro ter tirado 54 milhões às contas da empresa em 2017.Ao mesmo tempo, a companhia aponta vários impactos positivos para o EBITDA: em Portugal e Espanha, crescimento da produção hídrica de electricidade e aumento na procura de electricidade.Em termos de EDP Renováveis, a companhia vai inaugurar novas centrais eólicas nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, a EDP esperar crescer em termos de moeda local, o real.Os 800 milhões de lucros e os 3.400 milhões de EBTIDA esperados para este ano são a primeira previsão dada pela empresa em 2018. Em Março, na conferência com os analistas sobre os resultados de 2017, António Mexia limitou-se a dizer que a empresa estava confortável com os consensos avançados pelos analistas na altura.