Galp e Nos brilham na bolsa e levam PSI-20 a máximos de três meses

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, prolongando a tendência de alta para seis sessões. Este ciclo de ganhos atirou o PSI-20 para o nível mais elevado desde 2 de Fevereiro, sendo que na semana que hoje termina o ganho é superior a 2%.

O índice da praça portuguesa fechou a sessão a subir 0,97%, para 5.613,82 pontos, com 17 cotadas e alta e uma em queda. No acumulado da semana, o PSI-20 subiu 2,3%, o que representa a melhor semana desde Fevereiro.

A subida foi das mais acentuadas na Europa, numa sessão que está a ser de ganhos contidos nas principais praças mundiais. Em Wall Street os índices também somam mais de 2% na melhor semana desde Março. Esta é já a sétima semana de ganhos do Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores empresas europeias, o que constitui a mais longa série de valorizações semanais em mais de três anos.

A Galp Energia voltou a ser a estrela da sessão e a grande responsável pelo desempenho do PSI-20. Numa sessão em que o petróleo até está a recuar dos máximos de quatro anos que ficou nos últimos dias, a Galp Energia fechou a ganhar 2,24% para 17,115 euros, atingindo o valor mais elevado desde Maio de 2008. Já na quinta-feira a petrolífera tinha fixado máximos (de Junho de 2011), beneficiando também com uma nota de "research" positiva do JPMorgan.

A Nos foi outros dos destaques da sessão, com as acções da operadora a valorizarem 1,97% para 4,98 euros, com os investidores a aplaudirem os resultados ontem apresentados, já que os lucros de 33,8 milhões de euros ficaram 3% acima do registado em igual período do ano passado e do esperado pelos analistas (30 milhões de euros).

Sobre as contas da Nos, o BPI realçou que o capex (investimento operacional) de 88 milhões de euros ficou 7% aquém dos 94 milhões estimados e 4% abaixo da média das estimativas do mercado. O banco antecipa que o ritmo de poupanças geradas pela Nos acelere com a implementação do plano de eficiência, embora recorde que os custos relacionados com a transmissão de futebol tenham um impacto de 10 milhões de euros no segundo semestre de 2018.

Também a EDP apresentou os resultados do primeiro trimestre na quinta-feira. E se a reacção inicial foi negativa (as acções chegaram a cair mais de 3%), no fecho da sessão os títulos marcavam uma subida de 0,75% para 3,11 euros. Os analistas destacaram que os resultados não trouxeram surpresas e a eléctrica disse aos analistas que espera fechar o ano com um resultado líquido de 800 milhões de euros. A impulsionar as acções do final da sessão esteve a notícia do Expresso que os chineses estão a preparar uma OPA sobre a EDP.

A Navigator registou nos primeiros três meses deste ano um aumento de 49,7% dos resultados líquidos, que atingiram os 53,2 milhões de euros. Este resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas, que apontavam para 56 milhões, mas as acções reagiram em alta, fechando com uma subida de 0,28% para 4,97 euros.

Depois do fecho da sessão de hoje será a vez da Altri, F. Ramada e Cofina anunciarem as contas do primeiro trimestre.

Ainda a impulsionar o PSI-20 neste final de semana, o BCP ganhou 0,88% para 0,2986 euros e a Jerónimo Martins subiu 0,92% para 13,64 euros.