Fecho dos mercados: Europa em máximos de setembro e euro perde força há seis sessões

Um dos fatores de risco continua a ser a guerra comercial entre os EUA e a China, que continua sem um acordo à vista. No final desta semana, as negociações devem continuar em Washington, com a presença do vice-primeiro-ministro chinês, Liu He. Hoje os dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) mostraram que o comércio mundial caiu 0,3% no quarto trimestre de 2018. Para este ano a OMC prevê um crescimento de 2,6%, abaixo dos 3% registados em 2018 e dos 3,7% anteriormente previstos.



O arranque do segundo trimestre do ano tem dado seguimento ao sentimento positivo dos mercados que marcou o primeiro trimestre. A atitude mais acomodatícia por parte dos bancos centrais está a dar razões aos investidores para continuarem a apostar em ações, ainda que em 2019 a economia mundial vá arrefecer mais do que o previsto.Um dos fatores de risco continua a ser a guerra comercial entre os EUA e a China, que continua sem um acordo à vista. No final desta semana, as negociações devem continuar em Washington, com a presença do vice-primeiro-ministro chinês, Liu He. Hoje os dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) mostraram que o comércio mundial caiu 0,3% no quarto trimestre de 2018. Para este ano a OMC prevê um crescimento de 2,6%, abaixo dos 3% registados em 2018 e dos 3,7% anteriormente previstos.Nos EUA as bolsas estão a registar quedas, depois de um arranque misto da negociação . Já na Europa as principais praças europeias também fecharam em alta, como é o caso do PSI-20. A bolsa nacional concluiu hoje o maior ciclo de ganhos em quase três meses ao somar 0,54% para 5.287,05 pontos.

No caso da banca foi a recuperação do Swedbank (+6%) a dar um impulso ao setor. As ações do banco sueco recuperaram das recentes perdas depois do regulador do país ter dito que o caso de lavagem de dinheiro que envolve o Swedbank não é uma ameaça à estabilidade financeira da Suécia.Os juros da dívida pública portuguesa a dez anos voltaram a descer - menos 2,2 pontos base para os 1,25% - nesta sessão, depois da subida de ontem. No mercado secundário, os juros portugueses continuam muito próximos dos mínimos históricos alcançados na semana passada.O alívio dos juros foi transversal aos países da Zona Euro, à exceção de Itália. Os juros da dívida pública italiana a dez anos estão a subir 1,9 pontos base para os 2,525%. Já na Alemanha, Espanha e França os juros estão a aliviar cerca de dois pontos base. No caso alemão, os juros a dez anos continuam em níveis negativos (-0,049%).

A divisa europeia está a perder terreno há seis sessões consecutivas. A desaceleração económica na Europa tem sido o catalisador deste desempenho. Ainda ontem os dados da atividade industrial na Zona Euro mostraram que o cenário é cada vez mais sombrio, com esse indicador a registar, em março, a maior quebra dos últimos seis anos. Neste momento, o euro cede 0,25% para os 1,1186 dólares, aproximando-se de mínimos de ano e meio.

Os analistas apontam para uma possível explicação: os investidores terão sido convencidos por um artigo falso que dava conta de que a Securities and Exchange Commission teria dado luz verde a dois fundos que negoceiam em bitcoin.

Já o dólar - segundo o índice da Bloomberg para a divisa - está em máximos de três semanas após os mesmos dados sobre a atividade industrial dos EUA terem revelado um cenário mais positivo no arranque de 2019.A cotação do barril valoriza há três sessões consecutivas, tendo atingido máximos de novembro do ano passado. A subida do petróleo deve-se aos mais recentes dados sobre o setor: a produção da OPEP caiu, em março, pelo quarto mês, e a oferta da Venezuela está a diminuir de forma acentuada.Além disso, de acordo com um inquérito da Bloomberg que antecede a divulgação oficial pelos EUA, os inventários norte-americanos registaram uma queda de 900 mil barris na semana passada. "Todos estes fatores estão a 'conspirar' para levar o preço [do barril] a níveis mais elevados", admite o analista Phil Flynn, da Price Futures Group, à Bloomberg. Desde o início do ano o petróleo já valorizou 37%. criptomoeda disparou mais de 20% nesta sessão , a maior subida num ano, tendo atingido máximos de novembro do ano passado. Não é claro qual foi o fator que esteve a sustentar esta subida, depois dos últimos três meses do mercado das moedas digitais terem sido marcados pela estabilidade. Porém, é de notar que a existência de fortes variações repentinas da bitcoin não são algo de novo: em 2018, a criptomoeda desvalorizou 74% depois de ter "explodido" no final de 2017.