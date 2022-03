Fitch e Moody’s atiram rating da Rússia para o "lixo". Europa mista e petróleo nos 116 dólares

há 11 min. 08h08

Número de refugiados ucranianos atinge as 875 mil pessoas

O número de refugiados da Ucrânia para países vizinhos atingiu as 875.000 pessoas, desde o início da invasão russa, de acordo o último balanço realizado pelo Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas, Filippo Grandi.



"Como o número de refugiados da Ucrânia que fugiram para países vizinhos atinge os 875.000, vou à Roménia numa visita que me levará também à Moldova e à Polónia nos próximos dias -- para avaliar a situação dos refugiados e garantir apoio dos governos anfitriões do ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados]", escreveu no Twitter.



Na manhã de quarta-feira, o número de refugiados da Ucrânia para países vizinhos havia atingido as 836.000 pessoas. Os novos dados representavam um aumento de quase 160.000 pessoas em relação ao número apresentado na terça-feira pelo Alto Comissário para os Refugiados, Filippo Grandi.



Na altura, Filippo Grandi dava conta da existência de 677.000 refugiados ucranianos, o que o levou a fazer um apelo de emergência para financiamento de ajuda humanitária ao país e aos que fugiram.



Dos 835.928 refugiados contabilizados pelo ACNUR até à manhã de quarta-feira, mais de metade (453.982 pessoas) foi acolhida pela Polónia. Desde o início das hostilidades e do fluxo de refugiados que se seguiu, a Polónia tem sido o principal país anfitrião, seguido da Hungria, onde se encontram 116.348 refugiados, ou seja, 14% do total.