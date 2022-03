Abramovich confirma que vai vender Chelsea. Receita apoiará vítimas da guerra na Ucrânia

Leia Também Abramovich quer 3,6 mil milhões de euros pelo Chelsea

É oficial. Roman Abramovich indicou esta quarta-feira que irá vender o Chelsea, negando, no entanto, que a operação vá ser "apressada".Num comunicado publicado no site oficial do clube, Abramovich indica que tomou a decisão de vender o clube. "Acredito que é no melhor interesse do clube, dos adeptos, dos funcionários, bem como dos patrocinadores e parceiros do clube", escreve.O milionário russo assegura que "a venda não será apressada, mas irá obedecer a um processo apropriado. Não irei exigir que nenhum dos empréstimos seja reembolsado antecipadamente. Isto nunca foi sobre negócios ou dinheiro para mim, mas sobre paixão pura pelo futebol e pelo clube"."Dei instruções à minha equipa para que seja criada uma fundação de caridade para a qual serão doadas todas as receitas líquidas da venda. A fundação terá como missão apoiar todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isto inclui fornecer fundos críticos para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como para apoiar o trabalho de longo prazo de recuperação", acrescenta.Abramovich termina dizendo que esta foi "uma decisão incrivelmente difícil de tomar" e que "me dói separar-me do clube desta forma"."Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir de todos vós pessoalmente. Foi um privilégio fazer parte do Chelsea FC e orgulho-me do que alcançámos juntos", conclui.