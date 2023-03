Mercado acionista europeu no vermelho. Acionistas viram-se para ativos refúgio

07h47

Compra do Credit Suisse fecha Ásia em terreno negativo e aponta Europa para o vermelho

O ânimo inicial em torno da aquisição do Credit Suisse pelo UBS deu lugar à cautela expressa nos futuros sobre o principal índice europeu e no fecho da sessão asiática.





Nas primeiras horas de segunda-feira, o Euro Stoxx 50 caía 1,9%.





Na Ásia, pela China, Xangai desvalorizou 0,5%, enquanto Hong Kong afundou 3,4%, com as bolsas pressionadas sobretudo pelo setores da banca e dos serviços financeiros.





As ações do HSBC cotadas em Hong Kong cairam mais de 7%, acompanhadas por quedas expressivas do Standart Chartered (-7,22%), Bank of East Asia (-4,63%) e Hang Seng Bank (-3,32%).





Estes movimentos ocorreram no mesmo dia em que se ficou a saber que, no âmbito da operação de fusão dos dois gigantes suíços, seriam eliminados títulos de dívida com classificação "tier 1", com um valor total de 16 mil milhões de francos suíços (16,31 mil milhões de euros).





Pelo Japão, o Nikkei deslizou 1,42% e o Topix caiu 1,54%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,69%.





Durante o dia, os investidores vão estar atentos às intervenções da presidente do BCE, Christine Lagarde, no comité económico do Parlamento Europeu.



O mercado vai ainda preparar-se para as conclusões da reunião da Reserva Federal (Fed) norte-americana, as quais serão anunciadas esta quarta-feira.