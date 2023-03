Lagarde insiste que BCE está pronto para apoiar liquidez na Zona Euro se necessário

Leia Também BCE acredita que bancos da Zona Euro estão a salvo da turbulência no setor

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, insistiu nesta segunda-feira que a instituição tem um conjunto de medidas a postos para prestar liquidez ao sistema financeiro da Zona Euro assim que necessário, embora salvaguardando que o setor é resiliente."A caixa de medidas do BCE está totalmente equipado para providenciar apoio de liquidez ao sistema financeiro da Zona Euro se necessário", disse Christine Lagarde, nesta segunda-feira, 20 de março.A presidente do BCE discursava no início da sua audição perante o Parlamento Europeu, insistindo, quase palavra por palavra, na mensagem que já tinha deixado na quinta-feira passada, depois da reunião do Conselho de Governadores do BCE."Estamos a monitorizar os desenvolvimentos de mercado de perto e estamos prontos para responder se necessário para preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na Zona Euro", afirmou Lagarde. Ainda assim, a líder do BCE frisou que o setor financeiro da Zona Euro "é resiliente, com posições de capital e de liquidez fortes".Estas duas ideias - de que o BCE está pronto e que a banca europeia é forte - foi depois repetida em várias das respostas a perguntas que lhe foram feitas.A responsável aproveitou para elogiar a ação rápida e as decisões tomadas pelas autoridades suíças. "Estas ações foram fundamentais para restaurar as condições de mercado e garantir a estabilidade financeira", considerou.Recorde-se que, no domingo passado, o Presidente da Suíça, Alain Berset, anunciou que o grupo bancário suíço UBS vai comprar o Credit Suisse.

O Credit Suisse atravessou uma semana de turbulência, tendo perdido mais de 25% do seu valor em bolsa. Na quinta-feira tornou-se no primeiro banco de grande dimensão à escala mundial a receber uma ajuda pública de emergência desde a crise financeira de 2008.



As negociações que culminaram nesta operação envolveram, além dos dois bancos, o Governo suíço e o banco central.