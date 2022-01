Europa pinta-se de "verde" com bancos centrais na mira. Ouro e petróleo em alta

07h42

Petróleo recupera com fim do bloqueio à oferta na Líbia

O petróleo está esta terça-feira a recuperar das perdas da última sessão, depois de a produção da matéria-prima na Líbia ter recuperado 1 milhão de barris por dia com o fim no bloqueio de três semanas da força paramilitar conhecida como Guarda das Instalações Petrolíferas.



As autoridades locais terão conseguido chegar a um acordo com a força paramilitar, que estava em protesto devido aos elevados preços da energia, pondo fim às paralisações em quatro dos principais campos do país, que reduziram as quotas da Líbia em cerca de 350 mil barris por dia.



A reagir a isso, o brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado português, está agora a valorizar ligeiramente 0,73% para 81,46 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a avançar 0,88% para 78,92 dólares.



Apesar de as peturbações da oferta na Líbia estarem resolvidas, os tumultos no Cazaquistão continuam a preocupar os investidores, ofuscando os receios com o rápido aumento de casos de covid-19 provocado pela variante ómicron.