Bolsas europeias no vermelho, de olho na Fed e Ucrânia. Euro e juros a recuar

09h24

Bolsas europeias no vermelho. Setor das viagens afunda 2,3%

As principais bolsas europeias estão a negociar no vermelho nesta altura, já com a antecipação da decisão da Fed na ordem do dia.



Assim, o índice pan-europeu Stoxx 600 está a ceder 0,85% para 470,4 pontos, depois de na sexta-feira ter registado a maior queda em dois meses.



Nesta altura, apenas o setor das telecomunicações e os produto de consumo doméstico estão a negociar em terreno positivo, com ganhos de 0,71% e 0,26%, respetivamente. Estas subidas estão ligadas ao disparo de 5% das ações da Unilever e também à subida de mais de 4% das ações da Vodafone, após notícias de que a operadora terá demonstrado interesse numa fusão entre duas das suas principais unidades, no Reino Unido e em Itália. As ações da operadora chegaram a subir 5,2% em Londres esta manhã.



Em sentido contrário, o setor das viagens está a liderar as quedas, com uma desvalorização de 2,32%, seguido pelas empresas do setor dos media e pela tecnologia, ambos com quedas de 1,6%.



É uma "onda vermelha" entre os principais índices europeus, com o PSI-20 a liderar os tombos, ao ceder 1,56%, pressionado sobretudo pela queda do BCP e da EDP Renováveis. O banco liderado por Miguel Maya vê os títulos ceder 3,37%, enquanto a EDP Renováveis tomba 2,65%. Só a Novabase está a subir em Lisboa, a valorizar cerca de 4,3%.



O espanhol IBEX cede 0,85%, enquanto ao alemão DAX deprecia 0,71%. O francês CAC 40 cede 1,18% e o inglês FTSE 0,41%. Em Amesterdão verifica-se uma descida de 0,76% e a bolsa de Milão tomba 1,12%.