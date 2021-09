Esta segunda-feira será marcada por declarações de vários responsáveis da Reserva Federal norte-americana. John Williams, presidente da Fed de Nova Iorque, fala sobre perspetivas económicas no Economic Club of New York, ao passo que Lael Brainard – membro do conselho de governadores da Fed – e Charnes Evans, que lidera a Fed de Chicago, participam na reunião anual da NABE (National Association for Business Economics).