Futuros apontam para arranque de sessão negativo na Europa. Ásia com ganhos

há 42 min. 08h00

Europa aponta para queda ligeira. Ganhos desaceleram no Japão após tentativa de homicídio de Abe

Os principais índices do Velho Continente estão a apontar para uma abertura da última sessão da semana em terreno negativo, mesmo com as ações na Ásia a registar ganhos.



As bolsas asiáticas beneficiaram da especulação em relação a estímulos estaduais sobre a economia chinesa e comentários de governadores da Reserva Federal norte-americana acalmaram os receios de uma desaceleração da economia global.





Na Ásia, pela China, o tecnológico Hang Seng subiu 0,3% e Xangai ganhou 0,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,9%, enquanto que pelo Japão o Topix somou 0,9% e o Nikkei valorizou 0,8%. Já os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,2%.





As principais praças da Ásia foram impulsionadas pelas empresas de tecnologia e de materiais, numa altura em que surgem notícias que indicam que a China pode permitir a emissão de cerca de 1,5 bilião de ienes em dívida por parte governos locais do país.





No Japão, o Nikkei, chegou a valorizar 1,4% com os ganhos a recuar depois de terem sido divulgadas informações que davam conta que o antigo primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, tinha sofrido uma tentativa de homicídio, ao ter sido baleado no peito durante um evento político na cidade de Nara.



O atual primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, já reagiu condenando o ataque e explicou que o seu antecessor estava em condição grave no hospital.





Na Europa, os investidores vão estar atentos aos preços da habitação no primeiro trimestre do ano, na Zona Euro. Ainda esta sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa na sessão de abertura do fórum económico "Les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence 2022", em França, numa altura em que os investidores continuam à procura de pistas sobre as políticas monetárias do BCE.