Stoxx 600 no vermelho com imobiliário e tecnologia a pesar. Euro e ouro no vermelho

07h36

Futuros antecipam abertura em alta na Europa. Dados da inflação dos EUA no radar

Os futuros da Europa apontam nesta altura para um arranque de sessão positivo nas praças europeias.



No radar dos investidores para esta semana estão principalmente os dados da inflação nos Estados Unidos, a maior economia mundial, e ainda as palavras de Jerome Powell, o líder da Fed. Os dois temas prometem fazer mexer os mercados, principalmente depois de, na semana passada, as atas da Fed indicarem que os membros do banco central norte-americano colocam a possibilidade de começar a subir os juros diretores mais cedo do que se esperava e mais depressa.



Powell será ouvido esta terça-feira no Comité Financeiro do Senado para uma audição de afirmação do segundo mandato à frente do banco central. O jurista deverá ser questionado pelos senadores sobre o impacto da pandemia no país.



Já os dados da inflação, um dos pontos mais relevantes para a análise da Fed sobre a economia norte-americana, serão divulgados esta quarta-feira.



Enquanto não chegam dados do outro lado do Atlântico, os investidores europeus vão concentrar-se nos números do desemprego na zona euro, que serão divulgados esta manhã pelo Eurostat.



Na Ásia, a sessão decorreu de forma cautelosa, com as praças asiáticas a registar ganhos ligeiros, à exceção de Seul. O Hang Seng em Hong Kong avançou 1,17%, enquanto a bolsa de Xangai apreciou 0,39%. Na Coreia do Sul, o Kospi tombou 0,95%.



No Japão, a bolsa esteve encerrada, já que se assinala esta segunda-feira o feriado nacional do dia da maioridade, assinalado na segunda-feira da segunda semana de janeiro.