Bolsas europeias no vermelho. Euro em mínimos de cinco anos. Petróleo com perdas

09h35

PSI escapa à "maré vermelha" das bolsas europeias. Setor das telecom lidera ganhos

As bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo, à exceção do índice português, que regista ganhos acima de 0,7%.



Os índices europeus começaram a semana com o "pé esquerdo", ainda a digerir os dados económicos da China e à espera da divulgação das previsões de primavera na zona euro.



Perante este cenário, o Stoxx 600 está a recuar 0,39% para 431,8 pontos. A grande maioria dos setores está a negociar com perdas, num momento em que a desvalorização mais expressiva pertence ao setor automóvel, a recuar 1,33%, seguido pela desvalorização de 1,23% do setor das viagens. Já do lado dos ganhos destaque para a subir de 0,64% das telecom. As ações da Vodafone estão a valorizar 3,11%, após os árabes da Etisalat anunciarem que adquiriram 9,8% das ações do grupo Vodafone por cerca de 4,4 mil milhões de dólares (4,22 mil milhões de euros).



O índice português está em contraciclo com as quedas na Europa, a valorizar 0,72%, com as empresas ligadas ao setor do papel a liderar ganhos. A Altri valoriza 3,92%, a Semapa 2,86% e a Navigator, que divulga resultados após o fecho da sessão, está a somar 2,05%.



Os restantes setor negoceiam no vermelho: o espanhol IBEX recua 0,11%, enquanto o alemão DAX desvaloriza 0,61% e o francês CAC40 0,41%. O inglês FTSE está a ceder 0,2%, Amesterdão cai 0,46% e em Milão regista-se uma desvalorização de 0,19%.