Wall Street arranca o dia no verde. Petróleo recupera

14h56

Wall Street abre positiva de olho na Fed

As bolsas nova-iorquinas iniciaram o dia a subir ligeiramente, com os investidores a aguardarem sinais da Reserva Federal (Fed) sobre o "timing" da retirada dos estímulos após os bons dados do emprego da passada sexta-feira.



O Dow Jones avança 0,13%, para os 35.146,15 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 sobe 0,14%, até aos 4.438,51 pontos.



O tecnológico Nasdaq Composite, por seu turno, ganha 0,12%, para 14.877,39 pontos.



A tendência positiva estende-se ao outro lado do Atlântico, com a generalidade das praças europeias no verde. A destoar está, no entanto, Lisboa, onde o PSI-20 desliza uns tímidos 0,03%.