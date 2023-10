Aversão ao risco leva Europa ao vermelho

07h40

Cenário macroeconómico pressiona preços do petróleo

O petróleo está a desvalorizar numa altura em que as preocupações macroeconómicas se vão sobrepondo às perspetivas de aperto do mercado no quarto trimestre do ano.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, perde 0,57% para 88,31 dólares por barril. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,79% para 89,99 dólares.



A possibilidade de taxas de juro mais elevada torna mais dispendioso o armazenamento e o transporte de crude. Por outro lado, a subida do dólar torna também mais cara a compra de crude por compradores com moeda estrangeira.



"O movimento de descida do dólar tem muito pouco a ver com os fundamentais e tudo a ver com a subida das 'yields' das obrigações soberanas dos EUA e um dólar mais forte", disse o analista do ING, Warren Patterson, à Bloomberg.



"Penso que o crude ainda tem algum espaço para valorizar. Fundamentalmente, aponta para um cenário construtivo", completou.