Futuros da Europa apontam para abertura no vermelho, em dia de tombo das bolsas asiáticas

há 25 min. 07h43

Futuros da Europa apontam para abertura no vermelho. Bolsas asiáticas tombaram

Os futuros da Europa apontam para uma abertura em terreno negativo, com os investidores ainda a digerirem a informação das atas da Reserva Federal dos EUA, divulgadas na noite desta quarta-feira. A vasta maioria dos membros do comité de política monetária considera que o objetivo para a inflação foi alcançado, mas admitiu que ainda é necessário mais progresso no mercado laboral.



Além dos relatos da última reunião do banco central norte-americano (realizada a 27 e 28 de julho), a evolução da pandemia continua a ser um tema na mente dos investidores, que analisam se a variante delta poderá estar a abrandar o cenário de recuperação económica global.



Na Ásia, a sessão desta quinta-feira fica marcada por quedas superiores a 1% em alguns índices de referência. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,5%, num dia em que os comentários vindos de Pequim fizeram tremer as grandes tecnológicas do gigante asiático. A tendência de queda verificou-se também no Japão, onde o Topix derrapou 1,2% e o Nikkei caiu 1,39%.