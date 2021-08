Europa em novo recorde, animada por contas do semestre. Petróleo a cair pela terceira sessão consecutiva

09h13

Europa em novo recorde, animada por otimismo das contas do semestre

O otimismo trazido pela época de contas semestrais está a animar as praças europeias, levando o velho continente a um novo recorde.



Por esta altura, o Stoxx 600, que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a valorizar 0,55%, para 467,92 pontos. Nas duas sessões desta semana este índice tem fechado em alta, com a Europa a escalar novos recordes.



Praticamente todos os setores estão no verde, com exceção das utilities, que cedem 0,04%. Os setores automóvel, turismo e lazer e a tecnologia registam as maiores subidas na sessão, todos com ganhos superiores a 1%.



Nas praças europeias, o dia está a ser positivo, com exceção do PSI-20, que cede agora 0,08%, invertendo a tendência positiva na abertura. O alemão DAX é o índice que mais sobe (0,76%), seguido pelo inglês FTSE 100 (avança 0,45%). O espanhol IBEX 35 ganha 0,31% e o francês CAC 40 avança 0,37%.