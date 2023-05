Europa reduz perdas semanais. Juros agravam-se na Zona Euro

07h44

Petróleo perde pelo segundo dia. Preocupações com a procura mantêm-se

O petróleo está a negociar em baixa e segue a desvalorizar pelo segundo dia consecutivo, numa sessão marcada por preocupações quanto à procura desta matéria-prima, bem como o possível recomeço do fornecimento de petróleo pelo Iraque, através do porto de Ceyhan, na Turquia.



Este cenário vai-se sobrepondo a um plano dos Estados Unidos de recomeçar a encher as suas reservas estratégicas de petróleo a partir de junho.





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 0,44% para 70,56 dólares por barril. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cede 0,49% para 74,61 dólares.



No último mês, o crude negociado nos mercados internacionais perdeu cerca de 15%, com o aproximar da economia dos Estados Unidos de uma recessão e com a recuperação económica por parte da China a desapontar, ameaçando o aumento da procura no país.



"Os preços podem atingir um valor fixo em breve, com os preços mais baixos a providenciarem um ponto de entrada para muitos 'players' de mercado com posições de longo-prazo", comentou o analista John Driscoll da JTD Energy à Bloomberg.