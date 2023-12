Europa mista com investidores a avaliarem política monetária. Schnabel afasta nova subida de juros

07h43

Futuros da Europa inalterados. Ásia segue Wall Street no vermelho

As principais praças europeias estão a apontar para uma abertura inalterada esta terça-feira, numa altura em que os investidores vão recalibrando o "timing" do corte das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana no próximo ano.



Segundo os analistas, o "rally" de novembro poderá ter ido demasiado longe ao incorporar cortes agressivos nas taxas de juro diretoras, algo sobre o qual permanece um elevado grau de incerteza.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão inalterados.



Na Ásia a sessão foi negativa, seguindo a tendência de Wall Street, com um "sell-off" a ser registado nos setores de tecnologia e serviços financeiros.



A penalizar estiveram as cotadas chinesas, depois de as estatísticas sobre a atividade nos seriços, que ficou acima do esperado, ter falhado em acalmar os investidores relativamente ao estado da segunda maior economia mundial.



Este mês realizam-se duas reuniões com altos responsáveis chineses, com os investidores à espera de ver maior agressividade relativamente aos objetivos de crescimento da economia chinesa para 2024.



"Os esforços em termos de implementação de medidas têm ido na direção certa, mas precisamos de ver mais para convencer os investidores", disse à Bloomberg Eddy Loh, "chief investment officer" da Maybank Group Wealth.



"Entrando num novo ano, a trajetória [nos mercados] não vai melhorar se não existir uma mudança radical" em termos de estímulo económico proveniente do Estado, acrescentou Yan Wang, analista da Alpine Macro.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, cai 2,35% e o Shanghai Composite perdeu 1,67%. No Japão, o Topix desceu 0,84% e o Nikkei desvalorizou 1,37%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,82%.