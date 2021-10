há 43 min. 07h39

Futuros da Europa sugerem abertura em terreno negativo

Os futuros da Europa apontam para um arranque de sessão no vermelho, num dia em que os investidores vão ter nas mãos mais indicadores económicos para acompanhar de que forma é que a economia global está a recuperar. E, mais uma vez, o "fantasma" da inflação deverá continuar a pairar.

No que toca a indicadores económicos, serão divulgados esta quarta-feira dados sobre a confiança dos consumidores em França, uma economia-chave da Zona Euro.

As praças europeias deverão, assim, acompanhar os tons de vermelho vividos na sessão na Ásia, onde o índice Hang Seng caiu 1,71% e a bolsa de Xangai desvalorizou 1,21%. Já no Japão, as quedas foram mais moderadas, com o Nikkei a cair 0,03% e o Topix 0,23%.

O calendário de resultados trimestrais continua a todo o vapor e é a vez do espanhol Santander apresentar contas, à semelhança do Deutsche Bank, da Schneider Electric ou da Heineken. Em Portugal, será a vez de o BCP e a retalhista Jerónimo Martins divulgarem contas.