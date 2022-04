Gás dispara 24% com Moscovo a cortar fornecimentos a Polónia e Bulgária. Euro em mínimo de cinco anos

há 56 min. 07h39

Futuros antecipam arranque cauteloso devido a tensão com o gás russo

Os futuros das bolsas europeias estão a antecipar um arranque cauteloso, com aquilo que poderá ser uma tendência mista nas praças do velho continente.



Ainda assim, os futuros do Stoxx 50 já inverteram para terreno positivo, depois de antes das 7 horas (hora da Lisboa) terem chegado a desvalorizar 1%. Nesta altura estão a valorizar 0,027%.



A pesar no sentimento dos investidores estão as tensões ligadas ao gás russo, tema que tem vindo a dar "dores de cabeça" desde que a escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia arrancou. A juntar a isto, os investidores observam ainda a evolução dos casos de covid-19 na China, numa altura em que Xangai avança para a testagem massiva da população.



Na Ásia, onde a sessão já está encerrada, os índices japoneses fecharam no vermelho, com o Nikkei a tombar 1,17% e o Topix 0,94%. Na Coreia do Sul o Kospi recuou 1,16% e em Hong Kong o Hang Seng apreciou 0,23%. A bolsa de Xangai fechou com os ganhos mais expressivos entre os índices asiáticos, a somar 2,12%.