Quatro empresas europeias já terão feito pagamentos de gás em rublos

Dez empresas europeias ligadas ao setor do gás natural já terão aberto contas no Gazprombank para acatar as ordens de Vladimir Putin. A informação é avançada pela agência Bloomberg, que cita uma fonte ligada à gigante russa do gás Gazprom.

De acordo com esta informação, estas dez empresas europeias estão dispostas a pagar por gás natural russo em rublos - uma ordem decretada pelo líder russo a 31 de março. Desde dia 1 de abril que a Rússia está a exigir que as empresas de países "hostis" - ou seja, que condenem a invasão da Ucrânia - paguem por gás com a moeda russa.

Só que, para tal, é necessário ter uma "conta especial" aberta no Gazprombank, o banco russo controlado pelo Estado, para que seja possível trocar moeda estrangeira por rublos.

Segundo a Bloomberg, há pelo menos quatro companhias que já fizeram pagamentos de gás recorrendo a rublos.

Este fonte, que partilhou informações de forma anónima, não especifica quais as companhias que já abriram contas neste banco russo ou quem é que já fez pagamentos.

A Bloomberg refere também que a Polónia e a Bulgária tinham pagamentos para fazer até 26 de abril, esta terça-feira. A recusa destes dois países em fazer pagamentos em rublos teve um resultado que já é conhecido: o corte no fornecimento de gás.

Este fator já fez os preços do gás natural em Amesterdão, a referência para o mercado europeu, disparar 24%. Nesta altura a subida já é menos expressiva, registando-se um aumento de 3,04% até aos 106,19 euros por megawatts hora.

A mesma fonte refere que, pelo menos por agora, não haverá mais cortes imediatos, já que a próxima ronda de pagamentos está agendada para a segunda quinzena de maio.

O corte no fornecimento de gás natural russo à Bulgária e à Polónia já foi fortemente condenado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que qualificou de "inaceitável" a tentativa da Rússia de utilizar o gás como "um instrumento de chantagem".

"O anúncio da Gazprom de que vai unilateralmente parar de entregar gás a clientes na Europa é mais uma tentativa da Rússia de usar o gás como um instrumento de chantagem. Isto é injustificado e inaceitável", afirmou von der Leyen, apontando que tal também "demonstra novamente a falta de fiabilidade da Rússia como fornecedor de gás".