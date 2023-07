Europa negoceia em alta animada pelos dados da inflação britânica. Juros aliviam

há 54 min. 09h33

Europa negoceia em alta animada pelos dados da inflação britânica

A Europa negoceia em alta, com os investidores animados pelos dados da inflação no Reino Unido e numa altura que o mercado acompanha a "earnings season".





O índice de referência europeu Stoxx 600 sobe 0,17% para 461,56 pontos. Entre os 20 setores que compõem o "benchmark", imobiliário e retalho comandaram os ganhos.





Entre as principais praças europeias, Londres soma 1,08%. O mercado reduziu as apostas relativas às subidas dos juros diretores por parte do Banco de Inglaterra, depois de a inflação britânica ter caído para mínimos de um ano.





Madrid avança 0,12%, Paris ganha 0,42%, Amesterdão valoriza 0,21% e Frankfurt negoceia na linha de água (0,03%).





Milão permanece praticamente inalterada (0,02%) e Lisboa sobe 0,67%.

Os investidores estão atentos às ações da ASML, que valorizam 0,34%, apesar de a tecnológica ter revisto em alta o "guidance" para este ano.





O grupo Rio Tinto cai 0,1%, após reportar que as exportações de ferro caíram 1% no segundo trimestre, em termos homólogos.