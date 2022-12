Inflação nos EUA penaliza dólar e dá força ao euro. Praças europeias mistas

08h52

Petróleo segue em alta, motivado por reabertura gradual da China. Gás inalterado

O petróleo está a valorizar pelo segundo dia consecutivo, à medida que a China vai reduzindo as restrições relativas à política de covid-zero no país. Ao mesmo tempo, o oleoduto de Keystone continua suspenso, depois de um derramamento, não havendo ainda data prevista de reabertura.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, soma 1,96% para 79,52 dólares por barril. Já a referência nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), valoriza 1,75% para 74,45 dólares por barril.



Esta segunda-feira, o embaixador chinês nos Estados Unidos revelou que a China ia continuar a relaxar as medidas de covid-19 e que iria receber mais visitantes estrangeiros, levantando esperanças de consumo de petróleo já que aquele país asiático é o maior importador de crude do mundo.



No mercado do gás, os futuros estão praticamente inalterados. As importações de gás natural têm estado a conseguir contrariar a onda de frio no Velho Continente. Os contratos do gás a um mês negociados em Amesterdão (TTF), referência para o mercado europeu, recuam 0,1% para 136,5 euros por megawatt-hora.