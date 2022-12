Wall Street dorme descansada à espera de Powell. Moderna dispara quase 20%

4.019,65 pontos

O ímpeto dado no arranque da sessão em Wall Street, após a divulgação dos dados da inflação nos EUA, manteve-se até ao fim da negociação. Os números do índice de preços no consumidor transformaram-se em cores e pintaram de verde os três principais índices.O industrial Dow Jones somou 0,30% para 34.108,64 pontos, enquanto o "benchmark" mundial Standard & Poor's 500 cresceu 0,73% para. Já o tecnológico Nasdaq Composite arrecadou 1,01% para 11.256,81 pontos.O abrandamento dos números da inflação reforçou a esperança de que também o ritmo da subida dos juros diretores nos EUA desacelere após a reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), que termina esta quarta-feira.O mercado antecipa agora uma subida de 50 pontos base da taxa dos fundos federais, para um intervalo entre de 4,25% a 4,5%, distante dos últimos aumentos consecutivos de 75 pontos base."De um modo geral, esta é uma boa notícia para a Fed, já que há dois meses consecutivos que existem sinais que apontam para o abrandamento da inflação", considerou Subadra Rajappa, responsável pelo departamento de estratégia do Société Générale nos EUA para o mercado da dívida, em declarações à Reuters.Também a economista-chefe do Morgan Stanley nos EUA, Ellen Zentner, aponta que os próximos tempos sejam marcados por aumentos de menor dimensão dos juros diretores.A economista-chefe do gigante Wall Street acredita mesmo que o banco central liderado por Jerome Powell (na foto) deverá aumentar a taxa diretora em 25 pontos base na reunião de fevereiro, não esperando nenhuma subida em março, o que colocaria o pico dos juros diretores nos EUA num intervalo entre 4,50% e 4,75%.A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou para os 7,1% em novembro, de 7,7% em outubro. Por outro lado, acelerou 0,1% face ao mês anterior, divulgou esta terça-feira o Departamento do Trabalho norte-americano. Trata-se do menor aumento mensal em mais de um ano, o que poderá indicar que o pico da inflação já terá passado.Entre os principais movimentos de mercado, a Moderna subiu 19,23% depois de os testes de uma vacina combinada com um medicamento da Merck apresentarem resultados promissores no combate às doenças oncológicas. Assim, também a Merck somou , fechando a ganhar 1,78%.Por sua vez, as ações da Pinterest escalaram 11,76%, após a Piper Sandler ter revisto a recomendação para os títulos da plataforma - de "neutral" para "sobreponderada".